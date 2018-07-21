Общество

Водитель из Волгоградской области за год "заработал" штрафов на треть миллиона

Общество 21.07.2018 09:48
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21.07.2018 09:48


Настоящего “рекордсмена” по неоплаченным штрафам задержали сотрудники ДПС в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу полицейские остановили для проверки автомобиль “Mercedes Benz”. Его 43-летний водитель оказался большим любителем не только нарушать правила дорожного движения, но и не платить штрафы. За год их у него накопилось на 327 тысяч 500 рублей. Сейчас автомобиль волжанина на штраф стоянке, и если тот не оплатит долг, то машину выставят на торги.

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