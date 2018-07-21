Минприроды России готово поднять со дна Волги 95 судов

Экология 21.07.2018 15:09
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21.07.2018 15:09
Сохранение Волго-Ахтубинской поймы, расчистка каналов-рыбоходов, мелиорация нерестилищ, подъем затонувших судов – все это федеральный приоритетный проект «Оздоровление Волги», в который включилась и Астраханская область. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, первоочередная задача — оздоровление крупнейшего рукава Волги — Ахтубы, длина которого 537 километров: от окраины Волжского Волгоградской области до Красного Яра Астраханской.
Некогда судоходная река летом на многих участках мелеет до глубин менее полуметра, а в маловодные годы русло Ахтубы на некоторых участках пересыхает вовсе, - отмечают специалисты.
«У Волгоградской области давно зреет идея сделать канал от водохранилища для дополнительного обводнения Ахтубы, что приведет к увеличению поступления воды в Волго-Ахтубинскую пойму, — говорит руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Игорь Краснов.
Уже началась работа по расчистке астраханских каналов-рыбоходов. Объем работ — более 1 миллиона кубометров: поднято со дна 555 тысяч кубов. Также в два раза увеличились работы по мелиорации нерестилищ. Важная задача — очистить дно Волги от затонувших судов, которых на этой водной территории насчитывается свыше 200. По словам губерантора Астраханской области Александра Жилкина, Минприроды РФ готово уже сегодня включить в проект оздоровления Волги до 95 судов по всей реке. Первые на очереди те суда, которые мешают прохождению водных транспортных средств и создают экологическую угрозу. Федеральная программа по оздоровлению Волги рассчитана до 2025 года. Она была инициирована Астраханской областью. На работы в регионе предполагается потратить 98 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.
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