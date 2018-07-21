Расследования

В Волгоградской области скрывшегося с места ДТП таксиста посадили под арест

Расследования 21.07.2018 08:49
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21.07.2018 08:49


Наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток вынесено таксисту из Камышина, скрывшегося с места ДТП. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, 16 июля правонарушитель, управляя автомобилем "Opel Ascona", возле гостиницы "Опава" в Камышине столкнулся с припаркованным "Mitsubishi Lancer", а затем скрылся с места ДТП. На суде мужчина пояснил, что работает в такси неофициально. Место ДТП он покинул, посчитав, что повреждения, которые были нанесены другому авто, являются незначительными. Пострадавший обнаружил повреждения в виде деформации бампера и сразу обратился в полицию. Таксист признался в содеянном. Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке.
 

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