В Волгограде футбольных болельщиков развлекут живой музыкой

Культура 21.07.2018 04:46
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21.07.2018 04:46
Муниципальный духовой оркестр будет встречать футбольных болельщиков на территории стадиона «Волгоград Арена» 22 июля - в день проведения матча между командами «Ротор» (Волгоград) и «Луч» (Владивосток), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города. Сразу после окончания матча в новом парке напротив стадиона волгоградцы и гости города станут участниками фестиваля живой музыки «РОК time». Уточняется, что мероприятия состоятся при благоприятной погоде.
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