Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде природа ополчилась на наследие чемпионата мира

Аналитика 20.07.2018 20:01
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20.07.2018 20:01



Смотрите сегодня в программе: управляющие компании безнаказанно издеваются над жителями Волгограда - ложь и бездействие стали нормой работы коммунальщиков. Природа ополчилась на волгоградское наследие чемпионата мира и результаты работы «очумелых ручек» подрядчиков: очередной дождь нагло тормозил работы на размытом другим дождем склоне у стадиона. Избирательная кампания в новый созыв гордумы Волгограда готовит сюрпризы: в депутаты могут просочиться потенциальные уголовники. В деле о плантациях конопли в Среднеахтубинском районе поставлена точка: костер из 300 килограмм марихуаны горел ярко.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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