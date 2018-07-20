Происшествия

В Волгоградской области мать подозревают в непреднамеренном убийстве сына-грудничка

Происшествия 20.07.2018 15:20
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20.07.2018 15:20


Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Михайловки, которая подозревается в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному сыну. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по области Наталия Куницкая, по данным следствия, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения находилась дома вместе со своим сыном младенцем. Поздно вечером 18 июля она решила перенести ребенка из одной комнаты в другую, но не удержала подушку, на которой лежал мальчик. Не придав значения травме, которую получил сын при падении, женщина уложила его спать, а утром обнаружила что младенец мертв. Эксперты установили, что смерть малыша наступила в результате черепно-мозговой травмы и перелома костей основания черепа, осложнившихся отёком головного мозга. Подозреваемая уже дала признательные показания. 
 

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