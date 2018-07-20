Общество

В Волгограде после дождя возобновлено движение по Нулевой продольной магистрали

Общество 20.07.2018 15:14
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20.07.2018 15:14


В Центральном районе Волгограда после дождя возобновилось движение по рокадной дороге. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, проезд автотранспорта по Нулевой магистрали осуществляется с сужением по двум полосам - это связано с продолжающимися работами дорожно-строительной техники на склонах, где во время сильного ливня в минувшее воскресенье был размыт грунт. Одновременно здесь продолжаются работы по очистке сети ливневой канализации. При необходимости для обеспечения безопасности зоны ограничения движения могут быть снова расширены. Напомним, движение по Нулевой продольной в районе "Волгоград Арены" сегодня перекрыли после того, как начался ливень.
В течение первой половины сегодняшнего дня в областном центре выпало до 13 мм осадков, что составляет около 30% от среднемесячной нормы для текущего периода. В настоящее время в областном центре организовано патрулирование спецтехники для оперативного устранения засоров ливневой канализации. Специализированные каналопромывочные машины и мотопомпы работают в Центральном, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Усиленный режим работы муниципальных предприятий продолжится до полного устранения последствий сильного дождя.
 




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