Общество 20.07.2018 13:58
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20.07.2018 13:58
Сегодня после начавшегося ливня было перекрыто движение по Нулевой продольной магистрали в районе стадиона "Волгоград Арена". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию пресс-службы мэрии, дорогу на участке от ул. маршала Крылова до ул. 7 Гвардейская закрыли для автотранспорта, как выяснилось, вовсе не из-за ливня и опасностей схода очередного селя, а "в связи с продолжением работ на склоне в Центральном районе Волгограда". На какой период введены ограничения, в мэрии не сообщают. Сейчас на участке работает крупногабаритная спецтехника.
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