Газетный киоск

Генерал Дрыманов в июне «перебрался» в двухэтажный особняк в Волгограде

Газетный киоск 22.07.2018 04:57
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22.07.2018 04:57



Волгоград, 20 июля — РИА Новости. 
Экс-начальник московского главка СК Александр Дрыманов, арестованный по подозрению в получении взяток, зарегистрировался в Волгограде в начале июня 2018 года в особняке в престижном районе Волгограда.  Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что генерал Дрыманов в начале июля подал заявление на сдачу квалификационных экзаменов на получение статуса адвоката в Адвокатскую палату Волгоградской области. Для этого, по данным палаты, необходимо иметь регистрацию по месту сдачи экзамена. Корреспондент РИА Новости побывал по адресу регистрации Дрыманова. Дом, в котором зарегистрирован бывший руководитель московского главка СК, находится в частном секторе Дзержинского района. На улице много особняков и дорогих иномарок. Коттедж, в котором прописан Дрыманов, двухэтажный с высоким кирпичным забором, перед воротами ухоженный газон. В самом доме и в коттедже по соседству дверь корреспонденту РИА Новости никто не открыл.
По данным сервисов по продаже недвижимости в Волгограде, цены на двухэтажные дома в Дзержинском районе площадью от 250 квадратных метров начинаются от 4 миллионов рублей, причем это стоимость недостроенного жилья или без отделки и с небольшим участком земли. Готовые дома с хорошим ремонтом стоят уже от 6-7 миллионов рублей. Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере.
Фото РИА Новости.

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