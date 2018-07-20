





Ведра, тазики, швабры, тряпки… - ничего не помогает сегодня жильцам верхних этажей дома по улице Рокоссовского, 60 в Центральном районе Волгограда. Люди с самого утра как могут борются с наводнением после прошедшего дождя, но все бесполезно. И, несмотря на то, что ливень в настоящее время прекратился, в квартирах текут ручьями потолки, залило электрические щитки, мебель снова в воде. Люди в полном смысле слова пребывают в отчаянии, потому что после первого ливня их управляющая компания ООО «УК Центрального района» отчиталась перед собственниками квартир и прокуратурой, что все неполадки устранены и такого больше никогда не повторится. Однако, по словам людей, все оказалось ложью: и девятый, и восьмой этажи снова тонут. Но по словам работников управляющей компании, которых сегодня вызвали жильцы посмотреть на результаты их работы, они стараются все делать хорошо, вовремя, только вот погода подвела…



