В Волгограде росгвардейцев поблагодарили за порядок на матчах ЧМ-2018

Общество 20.07.2018 11:54
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20.07.2018 11:54
Бойцов Росгвардии поблагодарили за работу по обеспечению волгоградских матчей ЧМ-2018. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального управления ведомства, благодарственные письма росгвардейцам вручили первый заместитель командующего южным округом войск нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин и начальник регионального управления полковник Юрий Тупиков.
Всего в обеспечении порядка и безопасности в самом городе и в акватории Волги вместе с сотрудниками других правоохранительных ведомств участвовали более двух тысяч росгвардейцев из Южного, Центрального, Уральского и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии. С воздуха с помощью комплекса высотного видеонаблюдения “Око” за порядком вокруг стадиона “Волгоград-Арена” наблюдали сотрудники авиационного отряда из Адыгеи.
Специалисты инженерно-технической группы ОМОНа проверяли нет ли на объектах чемпионата взрывоопасных предметов. Экипажи вневедомственной охраны следили за порядком на улицах. Сотрудники СОБР Росгвардии охраняли футбольные команды, арбитров и официальные делегации FIFA во время их передвижения. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы следили за соблюдением законов в сфере оборота оружия и работой частных охранных предприятий.
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