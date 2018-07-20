В Волгограде росгвардейцев поблагодарили за порядок на матчах ЧМ-2018





Бойцов Росгвардии поблагодарили за работу по обеспечению волгоградских матчей ЧМ-2018. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального управления ведомства, благодарственные письма росгвардейцам вручили первый заместитель командующего южным округом войск нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин и начальник регионального управления полковник Юрий Тупиков.

Всего в обеспечении порядка и безопасности в самом городе и в акватории Волги вместе с сотрудниками других правоохранительных ведомств участвовали более двух тысяч росгвардейцев из Южного, Центрального, Уральского и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии. С воздуха с помощью комплекса высотного видеонаблюдения “Око” за порядком вокруг стадиона “Волгоград-Арена” наблюдали сотрудники авиационного отряда из Адыгеи.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОНа проверяли нет ли на объектах чемпионата взрывоопасных предметов. Экипажи вневедомственной охраны следили за порядком на улицах. Сотрудники СОБР Росгвардии охраняли футбольные команды, арбитров и официальные делегации FIFA во время их передвижения. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы следили за соблюдением законов в сфере оборота оружия и работой частных охранных предприятий.