Nemoloko собирает голоса за качество и пользу





проголосовав на сайте организаторов проекта Live Organic . Компания «Сады Придонья» с новым брендом Nemoloko приняла участие в самой масштабной премии, охватывающей большинство сфер здорового образа жизни, организованной проектом Live Organic. Торговая марка Nemoloko представлена в трех номинациях премии Live Organic Awards: «Лучший бренд натуральных продуктов питания», «Лучшая полезная альтернатива» и «Лучший вегетарианский продукт». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, каждый может поддержать продукт российского производителя,

«Наша задача, чтобы о Премии, ее финалистах и победителях узнало как можно большее количество людей, — говорит один из руководителей Live Organic Антон Козлов. — В своей работе мы ориентируемся на такие принципы, как независимость, прозрачность, высокие стандарты и профессионализм. Мы выступаем за здоровый образ жизни, полезные и экологичные продукты».

Организаторы серьезно подошли к механике проведения Live Organic. Так, помимо потребительского голосования будет работать экспертное жюри. Это известные и популярные персоны, которые являются признанными специалистами в своей сфере.

Первый и второй этапы идут параллельно в течение полутора месяцев— с 1 июля по 15 августа. По результатам первых двух этапов определится тройка финалистов. На третьем этапе команда Live Organic проведет завершающую оценку номинантов, вышедших в финал. Торжественная церемония награждения победителей состоится 29 сентября в Москве, в DI Telegraph.

Live Organic — новый проект от основателей 4fresh, крупнейшего в России онлайн эко-маркета, включающего в 300 брендов и 150 000 клиентов по всей стране.



