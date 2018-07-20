Федеральные новости

Глава разведки США удивился приглашению Путина в Вашингтон

Федеральные новости 20.07.2018 11:58
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20.07.2018 11:58


ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс пришел в удивление, когда ему сообщили о намерении Белого дома пригласить осенью в Вашингтон президента России Владимира Путина.
Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным.
"Повторите. Я не ослышался? Я не ослышался? Окей. Это будет нечто особенное", — сказал он со смехом, когда модератор сессии с его участием на Аспенском форуме прочитала ему сообщение об этом.
По словам Коутса, он не знал о готовящемся приглашении.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс написала в Twitter, что президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью и обсуждение этого уже ведется.
При этом ранее, Трамп заявлял, что российский президент Владимир Путин может стать злейшим врагом американского лидера, если им не удастся наладить отношения. Эти слова главы США ретранслировал телеканал CNBC.
Комментируя состояние российско-американских отношений и его отношений с Путиным — в частности, Трамп сказал:
«Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану его злейшим врагом».
Трамп напомнил, что не был лояльным к России: ввел санкции, выслал дипломатов. Он действовал жестко — не в пример Бараку Обаме, его предшественнику.
Фото: globallookpress.com

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