Грязевое море: в Волгограде Нулевую продольную снова перекрыли

Происшествия 20.07.2018 11:02
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20.07.2018 11:02
Под водой на Нулевой продольной магистрали в Волгограде полностью оказался участок протяженностью порядка 30 метров. Как сообщает корр. ИА "Высота 102" с места событий, ливневая канализация, которую расчищали после воскресного ливня, не справляется с бурлящими потоками.
Перекрыт участок Нулевой продольной напротив "Волгоград Арены". Здесь образовалась грязевое море.
Все пешеходные дорожки покрыты слоем жидкой глины, ходить по ним невозможно. Пока никакой коммунальной техники на данном участке не наблюдается.
Напомним, в воскресенье, 15 июля, обильные осадки подмыли насыпной склон у стадиона, тонны песка, гравия и грунта смыло на дорогу. Сегодня в Волгограде из-за непогоды снова объявлено штормовое предупреждение. Сильный ливень в городе пошел около двух часов назад.
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