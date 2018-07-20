Расследования

В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премию

Расследования 20.07.2018 11:03
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20.07.2018 11:03


Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ОАО "Птицефабрика "Урюпинская" по факиу невыплаты зарплаты  сотрудникам. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для этого стали материалы проверки Урюпинской межрайонной прокуратуры. Выяснилось, что с начала декабря прошлого года по конец июня 2018-го руководитель систематически задерживал выплаты 82 работникам. Долг перед ними превысил миллион рублей. В то же время он выписал себе премию более чем в 1 миллион 800 тысяч рублей. Известно также, что раньше он не раз привлекался к административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты. 
Расследование уголовного дела проводится Урюпинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.

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