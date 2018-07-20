Общество

Вторая волна: в Волгограде объявлено штормовое предупреждение

Общество 20.07.2018 10:23
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20.07.2018 10:23



Штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде объявлено в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации ФГБУ "Волгоградский ЦГМС", в ближайший час и с сохранением до конца суток в Волгограде ожидаются сильный дождь, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15‒20 м/с. В мэрии сообщили, что оперативные службы города находятся в полной готовности к работе в сложных метеорологических условиях. Все муниципальные службы переведены на усиленный режим работы. 
Администрация города призывает жителей проявить максимальную осторожность. Находясь на улице, обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения, не оставлять без присмотра детей и отменить по возможности дальние поездки. Припарковать автомобили в безопасном месте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. 
Сотрудники ГИБДД напоминают волгоградцам о том, что в такую погоду нужно особо тщательно соблюдать правила дорожного движения: увеличить дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, ехать с безопасной скоростью, и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.

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