Вторая волна: в Волгограде объявлено штормовое предупреждение









Штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде объявлено в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации ФГБУ "Волгоградский ЦГМС", в ближайший час и с сохранением до конца суток в Волгограде ожидаются сильный дождь, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15‒20 м/с. В мэрии сообщили, что оперативные службы города находятся в полной готовности к работе в сложных метеорологических условиях. Все муниципальные службы переведены на усиленный режим работы.

Администрация города призывает жителей проявить максимальную осторожность. Находясь на улице, обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения, не оставлять без присмотра детей и отменить по возможности дальние поездки. Припарковать автомобили в безопасном месте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.