Волгоград проходит испытание новым ливнем

Общество 20.07.2018 10:33
1912 13
20.07.2018 10:33
Фотографиями и видео с залитых водой улиц Волгограда делятся в социальных сетях жители города, сообщает ИА “Высота 102”. Больше всего фото и видеокадров поступает из Красноармейского района. По сообщениям очевидцев, здесь вода заливает проезжую часть и тротуары. В Дзержинском районе под потоками воды скрылись некоторые внутридворовые проезды. Отметим, что дождь идет в городе не более часа. В Волгограде объявлено штормовое предупреждение. Все оперативные службы находятся в полной готовности.
Отметим, что в памяти волгоградцев еще свежи воспоминания об аномальных осадках, обрушившихся на город в воскресенье, 15 июля. Тогда потоки воды затопили дороги, подмыли склон у стадиона “Волгоград Арена”, размыли подъезды к некоторым жилым комплексам.
Фото: кадры из видео пользователей ВК-группы "Жесть Волгограда", РЦУТ
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
20.06.2018 18:40
10258 29
17.07.2018 16:06
8957 1
В Волгограде после дождя очищают ливневки20.07.2018 13:21
Жильцы дома в Волгограде снова тонут от дождя, а управляющая компания путается в показаниях20.07.2018 13:07
На юге Волгограда после ливня трамваи стояли час без движения20.07.2018 12:31
В Волгограде росгвардейцев поблагодарили за порядок на матчах ЧМ-201820.07.2018 11:54
Вторая волна: в Волгограде объявлено штормовое предупреждение20.07.2018 10:23
В Волжском горожане начнут бегать по вертикали20.07.2018 05:33
Фермер в Волгоградской области из-за банковского долга едва не лишился 200 га земли19.07.2018 19:49
В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из Котельниково19.07.2018 16:47
Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в Волгограде19.07.2018 16:09
Тракторист заплатит за сгоревший в Волгоградской области сосновый лес19.07.2018 15:08
В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережной19.07.2018 14:58
РУСАЛ направит 1,5 млн рублей на озеленение городов19.07.2018 14:06
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцы19.07.2018 12:39
Власти Волгоградской области поддержат Урюпинск материально19.07.2018 11:24
Волонтёры «КАУСТИКа» обратились с посланием к жителям Волгограда19.07.2018 10:59
Реклама