Волгоград проходит испытание новым ливнем





Фотографиями и видео с залитых водой улиц Волгограда делятся в социальных сетях жители города, сообщает ИА “Высота 102”. Больше всего фото и видеокадров поступает из Красноармейского района. По сообщениям очевидцев, здесь вода заливает проезжую часть и тротуары. В Дзержинском районе под потоками воды скрылись некоторые внутридворовые проезды. Отметим, что дождь идет в городе не более часа. В Волгограде объявлено штормовое предупреждение. Все оперативные службы находятся в полной готовности.

Отметим, что в памяти волгоградцев еще свежи воспоминания об аномальных осадках, обрушившихся на город в воскресенье, 15 июля. Тогда потоки воды затопили дороги, подмыли склон у стадиона “Волгоград Арена”, размыли подъезды к некоторым жилым комплексам.

Фото: кадры из видео пользователей ВК-группы "Жесть Волгограда", РЦУТ



