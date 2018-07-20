Экология 20.07.2018 10:16
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20.07.2018 10:16
Раздельный сбор пластиковых бутылок в этом году на международном ралли-марафоне "Шелковый путь" организует ГК "Чистый город" совместно с ГК "ЭкоТехнологии". Как сообщили ИА "Высота 102" в "Чистом городе", маршрут крупнейшего соревнования пройдет через Астрахань, Волгоград и Элисту, где организован сбор вторичного сырья. Сегодня спортсмены, а это около 70 экипажей, стартуют из Астрахани. Они преодолеют 3,5 тысячи километров и финишируют 27 июля в Москве на Красной площади.
В "Чистом городе" сообщили, что на маршруте организованы точки сбора пластика. Контейнеры установлены в местах, где ведущие гонщики мира будут останавливаться в перерывах между сложнейшими спортивными этапами. Все собранные пластиковые бутылки будут направлены ГК "Чистый город" на переработку. Раздельный сбор в рамках экомарафона ралли "Шелковый путь" станет частью экологического проекта "Разделяй правильно" - инициатива министерства природных ресурсов и экологии России, направленная на развитие системы раздельного сбора коммунальных отходов в России и привлечение к этой деятельности граждан и организаций.
Справка. В 2018 году ралли-марафон "Шёлковый путь" пройдёт уже в восьмой раз. В этом году ралли частично повторит маршрут Великого Шелкового пути. Гонка пройдёт по территории Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской и Московской областей, а также республики Калмыкия.
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