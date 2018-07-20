Экология

"Шелковый путь" в Астрахани, Элисте и Волгограде обезопасят от пластика

Экология 20.07.2018 10:16
2394 5
20.07.2018 10:16



Раздельный сбор пластиковых бутылок в этом году на международном ралли-марафоне "Шелковый путь" организует ГК "Чистый город" совместно с ГК "ЭкоТехнологии". Как сообщили ИА "Высота 102" в "Чистом городе", маршрут крупнейшего соревнования пройдет через Астрахань, Волгоград и Элисту, где организован сбор вторичного сырья. Сегодня спортсмены, а это около 70 экипажей, стартуют из Астрахани. Они преодолеют 3,5 тысячи километров и финишируют 27 июля в Москве на Красной площади. 
В "Чистом городе" сообщили, что на маршруте организованы точки сбора пластика. Контейнеры установлены в местах, где ведущие гонщики мира будут останавливаться в перерывах между сложнейшими спортивными этапами. Все собранные пластиковые бутылки будут направлены ГК "Чистый город" на переработку. Раздельный сбор в рамках экомарафона ралли "Шелковый путь" станет частью экологического проекта "Разделяй правильно" - инициатива министерства природных ресурсов и экологии России, направленная на развитие системы раздельного сбора коммунальных отходов в России и привлечение к этой деятельности граждан и организаций.
Справка. В 2018 году ралли-марафон "Шёлковый путь" пройдёт уже в восьмой раз. В этом году ралли частично повторит маршрут Великого Шелкового пути. Гонка пройдёт по территории Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской и Московской областей, а также республики Калмыкия.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
В Волгоградской области и.о. прокурора района не увидел залежи мусора на ерике
12.07.2018 10:20
6618 30
В Волгограде в лесопарковой зоне наводят марафет
25.06.2018 08:29
3625 10
Доска позора: В Волгограде в парке героев-летчиков оросительная система поливает камыш и бурьян
02.07.2018 10:20
3042 10
Экология
19.07.2018 04:49
Экология 19.07.2018 04:49
3539 0 Обсудить

0
Далее
Экология
18.07.2018 15:36
Экология 18.07.2018 15:36
1165 0 Обсудить

0
Далее
Экология
16.07.2018 17:10
Экология 16.07.2018 17:10
7796 10 Обсудить

0
Далее
Экология
13.07.2018 05:35
Экология 13.07.2018 05:35
3897 26 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2018 10:20
Экология 12.07.2018 10:20
6968 30 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2018 07:11
Экология 12.07.2018 07:11
2647 6 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2018 14:24
Экология 11.07.2018 14:24
2327 12 Обсудить

0
Далее
Экология
10.07.2018 15:54
Экология 10.07.2018 15:54
2475 4 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2018 19:27
Экология 08.07.2018 19:27
10383 0 Обсудить

0
Далее
Экология
06.07.2018 10:56
Экология 06.07.2018 10:56
7878 4 Обсудить

0
Далее
Экология
06.07.2018 06:04
Экология 06.07.2018 06:04
3939 7 Обсудить

0
Далее
Экология
05.07.2018 12:53
Экология 05.07.2018 12:53
1235 5 Обсудить

0
Далее
Экология
05.07.2018 10:57
Экология 05.07.2018 10:57
1959 13 Обсудить

0
Далее
Экология
04.07.2018 07:56
Экология 04.07.2018 07:56
2947 13 Обсудить

0
Далее
Экология
03.07.2018 11:26
Экология 03.07.2018 11:26
4075 17 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:21
В Волгограде после дождя очищают ливневкиСмотреть фотографии
13:07
Жильцы дома в Волгограде снова тонут от дождя, а управляющая компания путается в показанияхCмотреть видео
12:31
На юге Волгограда после ливня трамваи стояли час без движенияСмотреть фотографии
12:19
Nemoloko собирает голоса за качество и пользуСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде росгвардейцев поблагодарили за порядок на матчах ЧМ-2018Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премиюСмотреть фотографии
11:02
Грязевое море: в Волгограде Нулевую продольную снова перекрыли Смотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоград проходит испытание новым ливнемСмотреть фотографии
10:23
Вторая волна: в Волгограде объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
10:16
"Шелковый путь" в Астрахани, Элисте и Волгограде обезопасят от пластикаСмотреть фотографии
09:44
Под Волгоградом полицейские сожгли почти 300 кг "дури"Смотреть фотографии
09:10
Да будет свет: Сетевики обещают волгоградским дачникам максимальную прозрачность в работеСмотреть фотографии
05:33
В Волжском горожане начнут бегать по вертикалиСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Все депутаты-единороссы от Волгоградской области проголосовали в Госдуме за пенсионную реформу Cмотреть видео
19:49
Фермер в Волгоградской области из-за банковского долга едва не лишился 200 га землиСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области директор филиала крупной компании обвиняется в получении "отката" в 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
Под Волгоградом военнослужащие подорвались на снаряде времен войны Смотреть фотографии
17:06
Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капиталаСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из КотельниковоСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области во время капремонта заменят 465 аварийных лифтовСмотреть фотографии
16:09
Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:50
В правительстве России обсудили проблемы Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублейСмотреть фотографии
14:10
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовкеСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в КамышинеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города Смотреть фотографии
13:22
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцыСмотреть фотографии
12:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетовСмотреть фотографии
Реклама
 