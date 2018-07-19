Общество 19.07.2018 19:49
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19.07.2018 19:49
Под арестом за банковский долг в 1,9 миллиона рублей оказался крупный участок земли, принадлежащий жителю Быковского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФССП, мужчина задолжал солидную сумму Сбербанку. Во время исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выяснил, что у должника есть участок сельхозугодий площадью в 216 гектаров. Земли были описаны и арестованы для дальнейшей продажи.
Тогда фермер договорился с банком об отсрочке, с ним заключили мировое соглашение. И в течение двух месяцев он расплатился с банком.
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