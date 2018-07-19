Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Все депутаты-единороссы от Волгоградской области проголосовали в Госдуме за пенсионную реформу

Аналитика 19.07.2018 20:02
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19.07.2018 20:02




Смотрите сегодня в программе: депутаты Госдумы от Волгоградской области и их многочисленные коллеги по фракции «Единой России» поддержали повышение пенсионного возраста для избирателей. Партийный фильтр не сработал: волгоградские единороссы проморгали судимость кандидата в депутаты городской думы. «Ротор» ждет болельщиков на домашний матч: клуб держит в тайне, сколько заплатит за аренду «Волгоград Арены». Реставраторы вернулись на Центральную набережную Волгограда: фундамент знаменитой лестницы хотят укрепить, а гранит омолодить.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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