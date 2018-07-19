«Высота 102 ТВ»: Все депутаты-единороссы от Волгоградской области проголосовали в Госдуме за пенсионную реформу











Смотрите сегодня в программе: депутаты Госдумы от Волгоградской области и их многочисленные коллеги по фракции «Единой России» поддержали повышение пенсионного возраста для избирателей. Партийный фильтр не сработал: волгоградские единороссы проморгали судимость кандидата в депутаты городской думы. «Ротор» ждет болельщиков на домашний матч: клуб держит в тайне, сколько заплатит за аренду «Волгоград Арены». Реставраторы вернулись на Центральную набережную Волгограда: фундамент знаменитой лестницы хотят укрепить, а гранит омолодить.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.