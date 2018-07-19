В Волгоградской области директор филиала крупной компании обвиняется в получении "отката" в 7,5 млн рублей
Расследования 19.07.2018 17:46
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19.07.2018 17:46
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора филиала крупного акционерного общества в Волжском, которого подозревают в получении крупного коммерческого подкупа. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в конце октября 2015 года между фирмой обвиняемого и коммерческой организацией был заключен договор субподряда почти на 67 миллионов рублей. По условиям контракта, фирма должна была выполнить ряд строительно-ремонтных работ, а директор АО принять и оплатить их. Объект должны были сдать до 28 марта 2017 года. Решив подзаработать мужчина оценил свою “подпись” в контракте в 7 миллионов 650 тысяч рублей.
Такой суммы у бизнесмена не было, поэтому злоумышленник предложил оформить на фирму своей жены 13% доли в уставном капитале предприятия, в которой субподрядчик являлся соучредителем. На оставшуюся сумму - 3 миллиона 750 тысяч рублей, он должен был написать долговую расписку. Бизнесмену пришлось согласиться на эти условия. К тому же в конце июня прошлого года он перечислил на счет директора филиала акционерного общества 330 тысяч рублей в счет погашения своего долга. Злоумышленника задержали в июле прошлого года благодаря совместной работе следователей городского подразделения СКР также оперативных сотрудников областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России, и регионального УФСБ России. В доме фигуранта уголовного дела был проведен обыск. В сейфе были обнаружены и изъяты более 8,5 миллиона рублей, а также долговые расписки почти на такую же сумму. На денежные средства наложен арест.
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