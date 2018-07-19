Под Волгоградом военнослужащие подорвались на снаряде времен войны

Происшествия 19.07.2018 17:22
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19.07.2018 17:22
Сегодня трое мужчин подорвались на боеприпасе времен Великой Отечественной войны. Как стало известно ИА "Высота 102", ЧП произошло вблизи хутора Вертячий в Городищенском районе. Взрыв слышали местные жители, о чем и сообщили информагентству. Погибших в результате ЧП нет. Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, боеприпас сдетонировал, когда его пытались разобрать. Однако местные жители утверждают, что недалеко от хутора работы по обезвреживанию снарядов времен Великой Отечественной войны проводили военнослужащие, которые и пострадали в результате взрыва. Эту информацию подтвердили военные.
В пресс-службе Южного военного округа сообщили о двух пострадавших военнослужащих. Они получили травмы различной степени тяжести, подорвавшись на взрывоопасном предмете при разминировании боеприпасов времен ВОВ. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. По факту происшествия командованием соединения проводится проверка.
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