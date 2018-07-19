Расследования

Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капитала

Расследования 19.07.2018 17:06
545 0
19.07.2018 17:06


По решению суда придется вернуть 1 миллион 320 тысяч рублей семерым жителям Волгограда, незаконно получившим выплаты по материнскому капиталу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Оксана Черединина, основанием для предъявления иска послужили материалы проверки прокуратуры Ворошиловского района. 
Она показала, что через подконтрольную фирму они помогли купить четырем жительницам Волгограда дом в Николаевском районе.  Покупка шла с привлечением средств господдержки, в результате дельцы получили более миллиона рублей. Однако жилищные условия женщин не улучшились. Дом находился в непригодном для жизни состоянии. В нем не было отопления, коммуникаций, были повреждены стены и кровля. Предыдущий хозяин строения продал его одному из мошенников за 40 тыс.рублей.
Отметим, что в декабре 2016 года дело о мошенничестве было прекращено в связи с истечением сроков давности.
Районный прокурор подал в суд иск к злоумышленникам, с требованием вернуть деньги. Однако районный суд удовлетворить иск отказался. Но Волгоградский областной суд поддержал требования прокуратуры. Это решение вступило в законную силу. Его исполнение взято прокуратурой Ворошиловского района на контроль.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
В Волгограде передали в суд дело о заказном убийстве бизнесмена Сергея Брудного
03.07.2018 15:29
6165 7
В Волгограде огласили приговор по делу о подставных ДТП с элитными иномарками
11.07.2018 16:57
6069 4
В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители
22.06.2018 19:30
3853 3
Расследования
19.07.2018 17:46
Расследования 19.07.2018 17:46
983 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2018 16:01
Расследования 19.07.2018 16:01
1674 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2018 13:38
Расследования 19.07.2018 13:38
1289 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 17:32
Расследования 18.07.2018 17:32
3596 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 14:22
Расследования 18.07.2018 14:22
2744 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 12:20
Расследования 18.07.2018 12:20
4613 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2018 12:07
Расследования 17.07.2018 12:07
5923 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.07.2018 15:33
Расследования 16.07.2018 15:33
3585 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.07.2018 11:10
Расследования 16.07.2018 11:10
1664 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.07.2018 11:45
Расследования 15.07.2018 11:45
4494 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.07.2018 17:35
Расследования 13.07.2018 17:35
9314 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.07.2018 10:03
Расследования 13.07.2018 10:03
4915 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.07.2018 15:11
Расследования 12.07.2018 15:11
3622 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2018 17:32
Расследования 11.07.2018 17:32
4049 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2018 16:57
Расследования 11.07.2018 16:57
9332 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:46
В Волгоградской области директор филиала крупной компании обвиняется в получении "отката" в 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
Под Волгоградом военнослужащие подорвались на снаряде времен войны Смотреть фотографии
17:06
Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капиталаСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из КотельниковоСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области во время капремонта заменят 465 аварийных лифтовСмотреть фотографии
16:09
Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области проверят в Москве на вменяемостьСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде в дни ЧМ-2018 пассажиры 592 самолетов прошли проверку на инфекцииСмотреть фотографии
15:50
В правительстве России обсудили проблемы Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:08
Тракторист заплатит за сгоревший в Волгоградской области сосновый лесСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережнойСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублейСмотреть фотографии
14:36
В Москве отмечают 75-летие подвига уроженца Волгоградской области Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде за сокрытие судимости единоросса Ольгу Потапову исключили из кандидатов в депутаты Смотреть фотографии
14:10
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовкеСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в КамышинеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города Смотреть фотографии
13:22
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцыСмотреть фотографии
12:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетовСмотреть фотографии
11:24
Власти Волгоградской области поддержат Урюпинск материальноСмотреть фотографии
10:59
Волонтёры «КАУСТИКа» обратились с посланием к жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
10:44
Кандидата в депутаты Волгоградской гордумы от «ЕР» уличили в сокрытии судимости Смотреть фотографии
10:42
Законопроект о пенсионной реформе начали рассматривать в Государственной думеСмотреть фотографии
10:03
Досуг, спорт и физкультура интересуют волгоградцев меньше всегоСмотреть фотографии
04:49
В Волгоградской области крупную компанию наказали за порчу земли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:40
Троллейбус и автобус столкнулись на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра Cмотреть видео
18:13
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом ищут утонувшего у "танцующего моста" школьникаСмотреть фотографии
Реклама
 