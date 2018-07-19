Расследования 19.07.2018 17:06
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19.07.2018 17:06
По решению суда придется вернуть 1 миллион 320 тысяч рублей семерым жителям Волгограда, незаконно получившим выплаты по материнскому капиталу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Оксана Черединина, основанием для предъявления иска послужили материалы проверки прокуратуры Ворошиловского района.
Она показала, что через подконтрольную фирму они помогли купить четырем жительницам Волгограда дом в Николаевском районе. Покупка шла с привлечением средств господдержки, в результате дельцы получили более миллиона рублей. Однако жилищные условия женщин не улучшились. Дом находился в непригодном для жизни состоянии. В нем не было отопления, коммуникаций, были повреждены стены и кровля. Предыдущий хозяин строения продал его одному из мошенников за 40 тыс.рублей.
Отметим, что в декабре 2016 года дело о мошенничестве было прекращено в связи с истечением сроков давности.
Районный прокурор подал в суд иск к злоумышленникам, с требованием вернуть деньги. Однако районный суд удовлетворить иск отказался. Но Волгоградский областной суд поддержал требования прокуратуры. Это решение вступило в законную силу. Его исполнение взято прокуратурой Ворошиловского района на контроль.
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