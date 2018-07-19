Общество

В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из Котельниково

Общество 19.07.2018 16:47
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19.07.2018 16:47



Молодежь компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» при поддержке первичной профсоюзной организации провела необычный спортивный праздник для жителей города Котельниково Волгоградской области. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, на улицах нового жилого микрорайона «Восточный» состоялся командный забег «Шахтерская соль», в котором приняли участие команды из числа жителей города Котельниково и сотрудников предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината.  
В соревнованиях выступили восемь команд, в каждую из которых вошли три юноши и одна девушка. В первом забеге «Шахтерская соль» попробовали свои силы сборные сотрудников и молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия», команда Учебной Авиационной базы города Котельниково, студенческая сборная, команда Котельниковского городского поселения, спортсмены котельниковского Молодежного парламента, команда филиала ООО «Новомосковск-ремстройсервис» и сборная команда сотрудников предприятий котельниковской площадки строительства ГОКа.
После общей разминки спортсмены вышли на трассу, проложенную по улицам микрорайона «Восточный». В шести ключевых точках трассы участники выполняли упражнения, в полной мере показывающие силу, выносливость и командную сплоченность. Правильное исполнение приседаний с выпадами, махов гирями, подъемов корпуса, преодоление навесной переправы и других препятствий засчитывалось жюри только при условии слаженной работы всей команды.


 
Великолепные спортивные качества, волю к победе и единение показала команда Учебной Авиационной базы г. Котельниково, преодолевшая трассу за 18 мин. 03 секунды. Совсем немного уступили авиаторам «Витязи» - спортсмены Котельниковского городского поселения, которые показали себя настоящими мастерами кросс-фита. Бронзу в забеге «Шахтерская соль» взяли «Целевики» - студенты, получающие образование в профильных вузах.  
«Даже сами организаторы не ожидали такого накала страстей, красивого прохождения трассы, непробиваемой мощи и воли к победе, проявленной всеми командами. Первый же опыт проведения кросс-фита в Котельниково прошел успешно! Болельщики, пришедшие поддержать своих друзей, были под большим впечатлением от яркого спортивного зрелища. И есть все основания полагать, что в будущем многие из зрителей вновь придут попробовать «Шахтерскую соль», но уже в роли участников», - отметили в компании.



Так как на спортивный праздник приходили целыми семьями, то организаторы в дополнительной программе предусмотрели интересные и полезные занятия для всех возрастных категорий.
Азарт спортивного противоборства, праздничную атмосферу дня и яркие эмоции зрителей подпитывала мощная и энергичная мотивирующая музыка от диджея. Чтобы хороший пример спортсменов стал по-настоящему заразительным, организаторы устроили мастер-классы. Опытные спортсмены делились своими знаниями и навыками, давали советы по занятиям фитнесом, боксом, футболом.  Пропаганда здорового образа жизни стала еще более наглядной и приятной во время угощения натуральным напитком - лимонадом со льдом, который был очень кстати в июльскую жару.
Самые маленькие гости праздника пополнили свои фотоальбомы интересными фотографиями – специально для них работали мастерами аква-грима молодые специалисты компании.
Отличная атмосфера праздника, целеустремленность и увлеченность команд, а также заинтересованность гостей воодушевили молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» - в дальнейшем предполагается сделать командный забег «Шахтерская соль» традиционным и более масштабным.


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