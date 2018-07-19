Расследования

Убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области проверят в Москве на вменяемость

Расследования 19.07.2018 16:01
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19.07.2018 16:01


Подозреваемого в убийстве и расчленении двоих жительниц Волжского Александра Масленникова отправят в Москву на повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, такое решение было принято сегодня на суде в Волгограде. Масленникова обследуют специалисты "Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского". Также известно, что судебные заседания продолжатся после получения  заключения московских специалистов - в конце октября. 
Напомним, в октябре прошлого года в Волжском пропали две девушки: Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. Оказалось, что они отдыхали в караоке-клубе “Voice” вместе с уже судимым за тяжкие преступления 31-летним Александром Масленниковым. А затем поехали на снятую им на сутки квартиру. По данным следствия, спустя всего несколько часов он убил девушек и расчленил их тела. По показаниям самого Масленникова, причиной преступления стала случайная ссора. Затем Масленников спрятал останки и скрылся. Сперва он прятался от правоохранителей в Волжском, а затем перебрался в Московскую область, где его вскоре и задержали. Известно, что за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.

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