За 3 часа до начала футбольного матча, который пройдет 22 июля на стадионе «Волгоград-Арена», и в течение 1 часа после окончания игры общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев курган», откуда болельщики дойдут до стадиона «Волгоград Арена» по благоустроенным пешеходным территориям.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, после окончания игры для удобства болельщиков будет продлена работа автобусов, трамваев и троллейбусов. Дополнительный состав выйдет на линию скоростного трамвая и на троллейбусные маршруты №№9, 10А и 12. Изменений в организации дорожного движения рядом со стадионом в этот день не планируется. В случае необходимости сотрудники ГИБДД будут готовы организовать ручное регулирование автомобильного и пешеходного движения на проспекте им. В.И. Ленина и других прилегающих улицах. Для болельщиков, решивших приехать к стадиону на личном автотранспорте, будут доступны парковочные площадки у нового парка напротив стадиона, у ТРЦ «Европа Сити Молл», парковки на улице им. Маршала Крылова и другие.

Напомним, первый домашний матч «Ротора» с ФК «Луч» начнется в 19.00.