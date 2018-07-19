Общество

Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в Волгограде

Общество 19.07.2018 16:09
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19.07.2018 16:09


За 3 часа до начала футбольного матча, который пройдет 22 июля на стадионе «Волгоград-Арена», и в течение 1 часа после окончания игры общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев курган», откуда болельщики дойдут до стадиона «Волгоград Арена» по благоустроенным пешеходным территориям. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, после окончания игры для удобства болельщиков будет продлена работа автобусов, трамваев и троллейбусов. Дополнительный состав выйдет на линию скоростного трамвая и на троллейбусные маршруты №№9, 10А и 12. Изменений в организации дорожного движения рядом со стадионом в этот день не планируется. В случае необходимости сотрудники ГИБДД будут готовы организовать ручное регулирование автомобильного и пешеходного движения на проспекте им. В.И. Ленина и других прилегающих улицах. Для болельщиков, решивших приехать к стадиону на личном автотранспорте, будут доступны парковочные площадки у нового парка напротив стадиона, у ТРЦ «Европа Сити Молл», парковки на улице им. Маршала Крылова и другие. 
Напомним, первый домашний матч «Ротора» с ФК «Луч» начнется в 19.00.

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