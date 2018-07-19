Экономика

В Волгоградской области во время капремонта заменят 465 аварийных лифтов

Экономика 19.07.2018 16:39
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19.07.2018 16:39


В Волгоградской области в этом году заменят 465 лифтов, отработавших положенный срок эксплуатации, в 121 многоквартирном доме (МКД). Все работы производятся в соответствии с региональной программой капитального ремонта МКД. Как уточнил ИА «Высота 102» регоператор, дома с аварийными лифтами автоматически передвинулись в программе на более ранний срок. Работы на объектах строго контролируются руководством регионального комитета ЖКХ и ТЭК и Фонда капитального ремонта.
В настоящее время уже завершены работы по замене 82 лифтов в 23 МКД. Многоквартирный дом № 6 по ул. им. Кастерина — один из таких домов. Здесь заменены четыре устаревших подъемника. Появления новых лифтов жильцы дома ждали с нетерпением: старые подъемники постоянно останавливались, кроме того, они устарели морально – в них с трудом проходила даже детская коляска. Новые лифты – современные, просторные, вентилируемые и даже «говорящие» (прибытие на этаж сопровождается звуковым сигналом) — уже с начала этого года радуют собственников. 

В настоящее время регоператором дополнительно заключен договор по ремонту еще 383 единиц лифтового оборудования в 98 МКД — Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке. Объем средств, направленных на замену лифтового оборудования в текущем году, составит 839 млн. руб. 
Так, например в доме № 13 по ул. им. Николая Отрады с июня 2018 года начались работы по замене 6 лифтов. Срок окончания работ — до 20.08.2018г. Монтаж подъемников идет полным ходом и вступил в финальную стадию. Каждый день прибывает все новое и новое оборудование, которое тут же распределяется по адресам. Такая же картина — и в многоквартирном доме № 37 по ул. Набережной Волжской Флотилии. 
Отметим, что для более эффективной работы по замене лифтов в волгоградском регионе в соответствии с задачей, поставленной главой региона Андреем Бочаровым, регоператором изменены условия договоров. Теперь они исключают авансовые платежи подрядчикам, а также предусматривают возможность для фонда расторжения соглашений в одностороннем порядке. В целом по области до 2023 года в рамках программы капитального ремонта будут заменены около 3000 лифтов.
Напомним, возможность включения многоквартирных домов с заменой лифтового оборудования в региональную программу появилась после вступления в силу 27.01.2017 поправок в Закон Волгоградской области от 13.12.2013 № 174-ОД о включении дополнительного критерия очередности «замена лифтов, отработавших нормативный срок службы». 
Волгоградский регион стал первым субъектом в Российской Федерации, где этот критерий был внесен в перечень условий для внесения дома в региональную программу капремонта.

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