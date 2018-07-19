Общество

В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережной

Общество 19.07.2018 14:58
1441 5
19.07.2018 14:58



Реставрационные работы возобновились на Центральной набережной Волгограда, где уже почти разобраны декорации отшумевшего фестиваля болельщиков FIFA. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня подрядная организация АО "Приволжтрансстрой" вышла на объект, где предстоит завершить обновление ротонды и восстановить центральную лестницу. Реставраторы ООО "НовТехСтрой" восстановят и семиколонные сооружения, обрамляющие центральную лестницу. Кроме того, реконструкция ждет подпорные стены и склоны верхней террасы - накануне в областном центре был объявлен аукцион по отбору подрядчика на выполнение работ.
Напомним, реконструкция верхней террасы Центральной набережной началась в апреле 2018 года с обновления ротонды. Специалисты очистили ансамбль от старой краски и штукатурки, привели в порядок кровлю и приступили к основным реставрационным работам. Утраченные декоративные части сооружения специалисты-реставраторы восстанавливают с помощью аутентичных материалов по слепкам 1953 года. Помимо этого, будет укреплен и фундамент под самим сооружением. Через специальные проколы грунта в него зальют сверхпрочный цемент, выполнят новые фундаменты подпорных стенок вокруг ротонды.
В рамках реконструкции верхней террасы набережной специалисты "Приволжтрансстроя" приступили к работам на центральной лестнице. Как показало предварительное обследование, часть облицовочных плит смещена, а гранитные ступени имеют многочисленные сколы. Сейчас гранитные плиты аккуратно снимают и пронумеровывают. Затем их очистят и вернут на место. Основание лестницы, которое за долгие годы пришло в негодность, будет заменено. Все работы подрядчик планирует завершить до холодов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда
20.06.2018 18:40
10258 29
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК
17.07.2018 16:06
8957 1
Общество
19.07.2018 16:47
Общество 19.07.2018 16:47
196 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 16:09
Общество 19.07.2018 16:09
457 6 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 15:08
Общество 19.07.2018 15:08
616 1 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 14:06
Общество 19.07.2018 14:06
373 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 12:39
Общество 19.07.2018 12:39
2461 9 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 11:24
Общество 19.07.2018 11:24
938 6 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 10:59
Общество 19.07.2018 10:59
568 15 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 10:42
Общество 19.07.2018 10:42
952 8 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 17:06
Общество 18.07.2018 17:06
4559 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 16:34
Общество 18.07.2018 16:34
3708 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 14:39
Общество 18.07.2018 14:39
4277 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 13:27
Общество 18.07.2018 13:27
3575 12 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 12:56
Общество 18.07.2018 12:56
4980 24 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:55
Общество 18.07.2018 11:55
3163 11 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:16
Общество 18.07.2018 11:16
4156 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:06
Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капиталаСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из КотельниковоСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области во время капремонта заменят 465 аварийных лифтовСмотреть фотографии
16:09
Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области проверят в Москве на вменяемостьСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде в дни ЧМ-2018 пассажиры 592 самолетов прошли проверку на инфекцииСмотреть фотографии
15:50
В правительстве России обсудили проблемы Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:08
Тракторист заплатит за сгоревший в Волгоградской области сосновый лесСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережнойСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублейСмотреть фотографии
14:36
В Москве отмечают 75-летие подвига уроженца Волгоградской области Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде за сокрытие судимости единоросса Ольгу Потапову исключили из кандидатов в депутаты Смотреть фотографии
14:10
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовкеСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в КамышинеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города Смотреть фотографии
13:22
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцыСмотреть фотографии
12:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетовСмотреть фотографии
11:24
Власти Волгоградской области поддержат Урюпинск материальноСмотреть фотографии
10:59
Волонтёры «КАУСТИКа» обратились с посланием к жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
10:44
Кандидата в депутаты Волгоградской гордумы от «ЕР» уличили в сокрытии судимости Смотреть фотографии
10:42
Законопроект о пенсионной реформе начали рассматривать в Государственной думеСмотреть фотографии
10:03
Досуг, спорт и физкультура интересуют волгоградцев меньше всегоСмотреть фотографии
04:49
В Волгоградской области крупную компанию наказали за порчу земли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:40
Троллейбус и автобус столкнулись на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра Cмотреть видео
18:13
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом ищут утонувшего у "танцующего моста" школьникаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
17:06
Улицу в Волгограде заливают фекалииСмотреть фотографии
Реклама
 