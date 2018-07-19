В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережной

Общество 19.07.2018 14:58
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19.07.2018 14:58
Реставрационные работы возобновились на Центральной набережной Волгограда, где уже почти разобраны декорации отшумевшего фестиваля болельщиков FIFA. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня подрядная организация АО "Приволжтрансстрой" вышла на объект, где предстоит завершить обновление ротонды и восстановить центральную лестницу. Реставраторы ООО "НовТехСтрой" восстановят и семиколонные сооружения, обрамляющие центральную лестницу. Кроме того, реконструкция ждет подпорные стены и склоны верхней террасы - накануне в областном центре был объявлен аукцион по отбору подрядчика на выполнение работ.
Напомним, реконструкция верхней террасы Центральной набережной началась в апреле 2018 года с обновления ротонды. Специалисты очистили ансамбль от старой краски и штукатурки, привели в порядок кровлю и приступили к основным реставрационным работам. Утраченные декоративные части сооружения специалисты-реставраторы восстанавливают с помощью аутентичных материалов по слепкам 1953 года. Помимо этого, будет укреплен и фундамент под самим сооружением. Через специальные проколы грунта в него зальют сверхпрочный цемент, выполнят новые фундаменты подпорных стенок вокруг ротонды.
В рамках реконструкции верхней террасы набережной специалисты "Приволжтрансстроя" приступили к работам на центральной лестнице. Как показало предварительное обследование, часть облицовочных плит смещена, а гранитные ступени имеют многочисленные сколы. Сейчас гранитные плиты аккуратно снимают и пронумеровывают. Затем их очистят и вернут на место. Основание лестницы, которое за долгие годы пришло в негодность, будет заменено. Все работы подрядчик планирует завершить до холодов.
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