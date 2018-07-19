В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублей





В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении председателя “Ассоциации по защите прав потребителей” Юрия Гольдера, которого подозревают в систематическом получении взяток. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей отправки в суд.

Напомним, правозащитник был задержан в конце июля прошлого года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции подразделения МВД России по Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области при получении взятки в миллион рублей. Деньги ему передали владельцы гостиницы “Мартон” на Белоглинской. До этого организация проверила отель и помощники Гольдера нашли там 25 нарушений. Об этом они сообщили в соответствующие госструктуры, но позже часть обращений отозвали. Гольдер потребовал от представителя владельца гостиничного комплекса 1,5 миллиона рублей, но впоследствии снизил эту сумму. Был подготовлен проект и мирового соглашения. По мнению следователей, это был метод давления на владельцев гостиницы.