Борьба с коррупцией

В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублей

Борьба с коррупцией 19.07.2018 14:42
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19.07.2018 14:42


В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении председателя “Ассоциации по защите прав потребителей” Юрия Гольдера, которого подозревают в систематическом получении взяток. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей отправки в суд.
Напомним, правозащитник был задержан в конце июля прошлого года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции подразделения МВД России по Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области при получении взятки в миллион рублей. Деньги ему передали владельцы гостиницы “Мартон” на Белоглинской. До этого организация проверила отель и помощники Гольдера нашли там 25 нарушений. Об этом они сообщили в соответствующие госструктуры, но позже часть обращений отозвали. Гольдер потребовал от представителя владельца гостиничного комплекса 1,5 миллиона рублей, но впоследствии снизил эту сумму. Был подготовлен проект и мирового соглашения. По мнению следователей, это был метод давления на владельцев гостиницы.

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