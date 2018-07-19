Общество

РУСАЛ направит 1,5 млн рублей на озеленение городов

Общество 19.07.2018 14:06
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19.07.2018 14:06



ОК  РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги конкурса экологических проектов «Зелёная волна». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в 2018 году грантовую поддержку получат инициативы в территориях присутствия компании на сумму 1,5 млн рублей.
Всего на конкурс было подано 334 проекта. Победители при поддержке РУСАЛа смогут реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств - парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и открытых площадок.
В Волгограде на территории Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних появится сенсорный сад, микрозоны которого будут ориентированы на каждый из органов чувств. Прилегающая территория Дворца творчества детей и молодёжи Красноармейского района Волгограда обзаведется двумя новыми большими клумбами-розариями, озеленёнными многолетними цветочными, хвойными и кустарниковыми растениями ценных пород, устойчивых к засушливому климату. Две клумбы с розами, сиренью и декоративным виноградом появятся и рядом с молодежно-подростковым клубом «Надежда» в Тракторозаводском районе. А дубрава оздоровительного центра для детей и молодежи «Орленок» пополнится молодыми саженцами дуба.
Благодаря гранту жители с. Большая Салырь (Ачинский район) создадут на месте заброшенного парка первую в селе ухоженную площадку для отдыха. В Саяногорске на месте пустыря в Ленинградском микрорайоне сделают площадку для семейных уличных мероприятий. В Красноярске продолжится обустройство «Арт-парка на Волжской». А в Кандалакше благоустроят территорию парка «У самого Белого моря».
Максимальная сумма финансирования в этом году для каждого проекта составляет 50 000 рублей. На эти средства будут приобретены саженцы деревьев и кустарников, а также необходимые для их посадки расходные материалы и инвентарь.
«Некоторые «зелёные» инициативы горожан, которые мы поддержали в этом году, направлены не просто на благоустройство уличных площадок, а на создание целых локальных инфраструктур для ежедневного семейного отдыха. Проекты подразумевают проведение культурных, спортивных и образовательных мероприятий для жителей любых возрастов на обновленных дворовых и парковых площадках. На наш взгляд, это отличная тенденция, ведь город становится уютнее и комфортнее не только за счет внешнего вида, но и благодаря новым активностям и интересному досугу», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.
Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.fcsp.ru.

Справка. Конкурс проектов «Зелёная волна» реализуется в рамках социальной программы развития общегородского и корпоративного волонтёрства компании РУСАЛ «Помогать просто». Цели конкурса – благоустройство и озеленение территорий, развитие идей общегородского волонтёрства, формирование сообществ активных горожан в городах присутствия компании.

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