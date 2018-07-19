Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города





Сегодня депутаты Астраханской городской думы большинством голосов впервые не приняли отчет главы администрации города Олега Полумордвинова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного органа власти Астрахани, «за» проголосовали 12 народных избранников, «против» – 15, воздержались 4 человека.

Сам отчет, которого ждали с марта текущего года, продолжался в течение получаса, а его обсуждение – около двух часов. Присутствующие назвали доклад о проделанной за год работе сити-менеджера Полумордвинова неубедительным и поверхностным. Практически не были затронуты в отчете вопросы коррупции в городе, ничего не было сказано о такой проблеме, как выделение земельных участков под строительство домов многодетным семьям, по-прежнему не решены вопросы транспорта и до сих пор людям непонятно, почему было полностью уничтожено троллейбусное движение, как самое экологичное, и ряд других.

На отчете присутствовали представители многих общественных организаций города, которые также попытались получить ответы на ряд вопросов, однако, по их собственным признаниям, они остались ими не удовлетворены, - отметили в пресс-службе гордумы.

На фото - глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов - с отчетом перед депутатами и общественностью.



