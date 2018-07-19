Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города

Астрахань 19.07.2018 13:37
1945 6
19.07.2018 13:37
Сегодня депутаты Астраханской городской думы большинством голосов впервые не приняли отчет главы администрации города Олега Полумордвинова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного органа власти Астрахани, «за» проголосовали 12 народных избранников, «против» – 15, воздержались 4 человека.
Сам отчет, которого ждали с марта текущего года, продолжался в течение получаса, а его обсуждение – около двух часов. Присутствующие назвали доклад о проделанной за год работе сити-менеджера Полумордвинова неубедительным и поверхностным. Практически не были затронуты в отчете вопросы коррупции в городе, ничего не было сказано о такой проблеме, как выделение земельных участков под строительство домов многодетным семьям, по-прежнему не решены вопросы транспорта и до сих пор людям непонятно, почему было полностью уничтожено троллейбусное движение, как самое экологичное, и ряд других.
На отчете присутствовали представители многих общественных организаций города, которые также попытались получить ответы на ряд вопросов, однако, по их собственным признаниям, они остались ими не удовлетворены, - отметили в пресс-службе гордумы.
На фото - глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов - с отчетом перед депутатами и общественностью.
Реклама
Популярное по теме
12.07.2018 11:03
1306 1
19.07.2018 13:37
1298 6
02.07.2018 11:43
929 0
Житель Москвы решил переплыть Волгу, но не рассчитал силы18.07.2018 15:12
В Астраханской области объявлено штормовое предупреждение16.07.2018 21:50
В Астраханской области, вслед за Волгоградской и Калмыкией, объявлен режим ЧС13.07.2018 14:30
Самолет, который вынужденно сел в Астрахани, благополучно доставил пассажиров в Волгоград12.07.2018 11:03
На Астраханскую область надвигается крымская лихорадка10.07.2018 06:28
В центре Астрахани разгулялись ослы07.07.2018 08:16
В Астрахани начинается неделя памяти Владимира Высоцкого02.07.2018 11:43
В Астрахани гибнет рыба25.06.2018 14:57
Житель Астрахани сфотографировал НЛО20.06.2018 14:30
Корабли Каспийской флотилии миновали Волго-Донской канал и направились в Сирию18.06.2018 16:51
На трассе Волгоград–Астрахань перевернулся "КамАЗ"15.06.2018 14:01
В Астраханской области коровы получают паспорта11.06.2018 05:39
Египет после 6 лет переговоров выдал объявленного в розыск астраханца10.06.2018 08:01
В Астраханской области посеяли хлопок для волгоградского комбината07.06.2018 15:19
Астраханский губернатор подарил свой пригласительный на ЧМ-2018 в Волгограде ветерану спорта06.06.2018 10:46
Реклама