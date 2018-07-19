Астрахань

Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города

Астрахань 19.07.2018 13:37
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19.07.2018 13:37


Сегодня депутаты Астраханской городской думы большинством голосов впервые не приняли отчет главы администрации города Олега Полумордвинова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного органа власти Астрахани, «за» проголосовали 12 народных избранников, «против» – 15, воздержались 4 человека. 
Сам отчет, которого ждали с марта текущего года, продолжался в течение получаса, а его обсуждение – около двух часов.  Присутствующие назвали доклад о проделанной за год работе сити-менеджера Полумордвинова неубедительным и поверхностным.  Практически не были затронуты в отчете вопросы коррупции в городе, ничего не было сказано о такой проблеме, как выделение  земельных участков под строительство домов многодетным семьям, по-прежнему не решены вопросы транспорта и до сих пор людям непонятно, почему было полностью уничтожено троллейбусное движение, как самое экологичное, и ряд других. 
На отчете присутствовали представители многих общественных организаций города, которые также попытались получить ответы на ряд вопросов, однако, по их собственным признаниям, они остались ими не удовлетворены, - отметили в пресс-службе гордумы.  
На фото - глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов - с отчетом перед депутатами и общественностью. 

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