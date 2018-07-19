Расследования

В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в Камышине

Расследования 19.07.2018 13:38
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19.07.2018 13:38


Двоим грабителям ювелирного магазина в Камышине - жителям Саратова Алексею Бирюкову и Юрию Мазлову - уменьшили срок заключения. Об этом ИА "Высота 102" сегодня рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда. 
Сообщается, что весной прошлого года 29-летний Гамидов предложил Бирюкову и Мазлову напасть на ювелирный магазин. Не долго думая, те согласились пойти на преступление. Ограбление произошло 19 марта 2017 года. Мазлов и Бирюков зашли в ювелирный и когда увидели, что посетителей в нем нет, напали на продавщиц с газовыми баллончиками. Брызнув в лица девушкам слезоточивым газом, злоумышленники украли украшений стоимостью более 1,7 миллиона рублей. И выскочили на улицу, где за рулем машины их ждал Гамидов. Позднее Гамидов также попытался сбыть фальшивую пятитысячную купюру. Он отдал ее сообщникам, чтобы те расплатились ею в магазине. Но бдительность продавщицы поставила крест на преступном плане - она поняла, что деньги фальшивые. Правда тогда Мазлову и Бирюкову удалось сбежать из магазина.
Отметим, что Гамидов отрицал свою причастность ко всем преступлениям. В тоже время Мазлов и Бирюков частично признали вину в участии в разбое.
За разбой и сбыт фальшивых денег Камышинский горсуд приговорил Бирюкова к 10 годам колонии строгого режима, а Гамидов и Мазлов получили по 12 лет. Областной суд признал Мазлова и Бирюкова невиновными в сбыте фальшивки, а также учел явку с повинной и состояние здоровья Мазлова. Ему назначили 10 лет 9 месяцев колонии строгого режима, а Бирюкову 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Наказание назначенное Гамидову осталось неизменным.

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