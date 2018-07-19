Спорт

Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовке

Спорт 19.07.2018 14:10
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19.07.2018 14:10


Двое волгоградских спортсменов взяли призовые места на чемпионате России по джигитовке. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе федерации конного спорта Волгоградской области, соревнования прошли на базе конно-спортивного клуба в Московской области. Волгоградскую область представляли семь спортсменов. 
Наездники соревновались в исполнении акробатических трюков на лошади, мастерстве владения пикой, шашкой, в стрельбе из лука, пистолета и метании ножа. Абсолютным лидером обеих программ среди 28 участников стал спортсмен из Волгоградской области Ярослав Корженко. Он выступал на молодом коне по имени Лиман, которого долго и старательно готовил к состязанию. Третье место занял еще один житель Волгоградской области Константин Щеглов, выступавший на коне по кличке Бостон. На второй ступеньке пьедестала победителей оказался представитель московской школы. Победитель и призеры чемпионата России представляют страну на международных соревнованиях, которые проходят в эти дни в Подмосковье. 

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