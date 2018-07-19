Экономика

В правительстве России обсудили проблемы Волгоградской области

Экономика 19.07.2018 15:50
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19.07.2018 15:50



Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В ходе встречи обсуждались вопросы регионального развития и межбюджетных отношений, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. 
Напомним, Виталий Мутко курирует в правительстве вопросы региональной политики, развития территорий, регионов, жилищно-коммунального хозяйства, вопросы, связанные со строительством и межбюджетными отношениями. Кроме того, состоялась рабочая встреча губернатора с исполнительным директором АО «Фармстандарт» Виктором Харитониным. Обсуждались вопросы взаимодействия в рамках дальнейшего развития системы здравоохранения. Особое внимание было уделено борьбе с онкологическими заболеваниями.
Фото сайта администрации Волгоградской области.

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