Общество

В Волжском горожане начнут бегать по вертикали

Общество 20.07.2018 05:33
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20.07.2018 05:33


Ко Дню города волжан ждет необычное спортивное соревнование: «Бег по вертикали». Участникам необходимо преодолеть на скорость 18 этажей самой высокой гостиницы города «Ахтуба». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, в соревнованиях могут принять участие горожане от 18 до 50 лет. Состязания проводятся отдельно среди мужчин и женщин. 
Забег будет проводиться по одному человеку. Через каждые два этажа на площадках будут находиться специалисты спорткомитета и волонтеры для контроля. На последнем этаже сотрудник зафиксирует время финиша. Затем все участники спустятся вниз на первый этаж на лифте. Победители в каждой из двух категорий получат грамоты и подарочные карты магазина, а участников, занявших второе и третье места, наградят грамотами и сувенирами. Для участия в соревнованиях, которые состоятся 21 июля, ведется предварительная регистрация на сайте спорткомитета города Волжского: http://vlzsport.ru/?section=18).

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