На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетов

На первый в этом сезоне домашний матч «Ротора», который пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в это воскресенье, 22 июля, продано 10 тысяч билетов. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня генеральный директор клуба Андрей Рекечинский. Напомним, что стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

Подготовка к матчу, со слов Рекечинского, идет в плановом режиме. Гендиректор «Ротора» заявил, что состояние стадиона после прошедшего ливня клуб полностью устраивает. «В воскресенье приходите на матч, и вы все увидите, что «Волгоград Арена» полностью соответствует всем требованиям и все хорошо», - сказал Рекечинский. По его словам, завтра или в субботу у стадиона будут открыты 3 окошка касс по продаже билетов. На сегодняшний день, как стало известно ИА «Высота 102», в павильонах по продаже билетов идут восстановительные работы - во время сильного дождя 7 июля на «Волгоград Арене» были повреждены электросети и пока, в частности, не функционируют кассовые аппараты и система пропуска.

Что касается предстоящего 22 июля домашнего матча «Ротора» - на эту игру клубом наконец-то достигнута договоренность с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» о стоимости аренды стадиона «Волгоград Арена». Однако Андрей Рекечинский не стал называть сумму. «Мы пришли к общему решению, которое устраивает обе стороны, но не будем разглашать, так как это закрытая часть договора», - заявил гендиректор «Ротора».

Руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов сообщил, что в день матча будут изменения в работе общественного транспорта. Перекрытие дорог не планируется.

Напомним, 22 июля «Ротор» сыграет с командой «Луч» из Владивостока. Начало матча на «Волгоград Арене» в 19.00.