В Москве отмечают 75-летие подвига уроженца Волгоградской области Алексея Маресьева

Сегодня в Москве, в книжном клубе российского военно-исторического общества на Воздвиженке начинаются торжества, посвященные 75-летию подвига Героя Советского Союза Алексея Маресьева: они пройдут в рамках празднования 75-летия Курской битвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в РВИО, в мероприятии примут участие сын Героя - Виктор Маресьев, другие почетные гости.

На выставке будет представлена первая публикация «Повести о настоящем человеке», которая состоялась в 1946 году в журнале «Октябрь», а также первое издание книги в 1947 г. В экспозиции также издания книги Бориса Полевого на русском языке - от первой публикации до 2018 г., на языках народов стран СНГ, на основных европейских языках, стран Востока - турецком, арабском, корейском, монгольском, персидском, китайском, хинди. Только до 1954 года общий тираж изданий книги «Повесть о настоящем человеке» составил 2,34 миллиона экземпляров. Она около 40 раз издавалась за рубежом, и свыше 100 раз — на русском языке и пользовалась огромной популярностью в советской стране и далеко за её пределами.

Российское военно-историческое общество проводит ряд мероприятий по увековечиванию памяти Алексея Маресьева. Так, в Москве на фасаде здания №23 на Нижней Красносельской улице создана памятная стена-граффити, посвященная знаменитому лётчику. РВИО провело цикл поисковых экспедиций, посвященных 100-летию со Дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева и памяти Героя России Олега Пешкова. Цель экспедиций - сохранение исторической памяти и установление личности летчиков, пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.

Справка: Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая 1916 года в г.Камышин, ныне Волгоградской области. С 1937 года в рядах Красной Армии. В 1940 году окончил Батайскую военную авиационную школу лётчиков, после чего служил в действующей армии. К концу марта 1942 года лётчик 580-го истребительного авиационного полка (Северо-Западный фронт) лейтенант А. П. Маресьев в воздушных боях сбил 4 самолёта противника. Судьба лётчика, упавшего в лесу в тылу врага, его 18-суточная отчаянная схватка со смертью описана Борисом Полевым в книге «Повесть о настоящем человеке». После ампутации голеней обеих ног, проявив необычайную силу воли, в июне 1943 года А. П. Маресьев вернулся в строй. Во время боёв на Курской дуге он сбил 3 самолёта противника. 25 августа 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.



