Общество

Волонтёры «КАУСТИКа» обратились с посланием к жителям Волгограда

Общество 19.07.2018 10:59
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19.07.2018 10:59



Сотрудники АО «КАУСТИК» вновь приехали в приют «Хвостатый дом» навести порядок, а в итоге сделали еще и специальный видеоролик с обращением к неравнодушным гражданам с целью пристроить питомцев приюта в заботливые и надежные руки.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, волонтеры «КАУСТИКа» уже не впервые оказывают помощь приюту для бездомных животных, который находится на заброшенной промышленной территории в Красноармейском районе Волгограда. 
В многоэтажном здании советской постройки за многие годы скопилось большое количество бытового крупногабаритного мусора, который добровольцы завода и помогают постепенно убирать. Парковая зона вокруг здания обширна, ее необходимо со временем также благоустроить. Здесь сотрудники и гости выгуливают собак.          
«С февраля этого года, когда мы открылись, пристроено более ста животных и, в основном, за рубежом – это Торонто, Бостон, Калифорния, - говорит директор благотворительного фонда «Твори Добро» Яна Водолажская, под эгидой которого и функционирует приют «Хвостатый дом». – Нам помогают наши соотечественницы, живущие там. Политика нашего приюта – никаких цепей и вольеров в домашних условиях. Это совершенно неприемлемо! Собака – ваш друг и спутник по жизни. Увы, статистика по Волгограду, к сожалению, обратна. Через 3-4 месяца, ставших неугодными, уже больших собак возвращают назад. Жизнь своих питомцев вне приюта мы обязательно отслеживаем». 
Активисты «КАУСТИКа» с целью оказания содействия в устройстве бездомных животных сделали видеоролик, который разместили на официальных страницах своего предприятия в социальных сетях. Лидер группы волонтерского движения АО «КАУСТИК» Олеся Григорьева убеждена в том, что этим поступком волонтеры предприятия вносят толику своего участия в решение масштабной проблемы бродячих собак. В планах волонтеров АО «КАУСТИК» и в дальнейшем продолжать оказывать содействие приюту «Хвостатый дом».    

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