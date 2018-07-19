Волонтёры «КАУСТИКа» обратились с посланием к жителям Волгограда

Общество 19.07.2018 10:59
463 15
19.07.2018 10:59
Сотрудники АО «КАУСТИК» вновь приехали в приют «Хвостатый дом» навести порядок, а в итоге сделали еще и специальный видеоролик с обращением к неравнодушным гражданам с целью пристроить питомцев приюта в заботливые и надежные руки.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, волонтеры «КАУСТИКа» уже не впервые оказывают помощь приюту для бездомных животных, который находится на заброшенной промышленной территории в Красноармейском районе Волгограда.
В многоэтажном здании советской постройки за многие годы скопилось большое количество бытового крупногабаритного мусора, который добровольцы завода и помогают постепенно убирать. Парковая зона вокруг здания обширна, ее необходимо со временем также благоустроить. Здесь сотрудники и гости выгуливают собак.
«С февраля этого года, когда мы открылись, пристроено более ста животных и, в основном, за рубежом – это Торонто, Бостон, Калифорния, - говорит директор благотворительного фонда «Твори Добро» Яна Водолажская, под эгидой которого и функционирует приют «Хвостатый дом». – Нам помогают наши соотечественницы, живущие там. Политика нашего приюта – никаких цепей и вольеров в домашних условиях. Это совершенно неприемлемо! Собака – ваш друг и спутник по жизни. Увы, статистика по Волгограду, к сожалению, обратна. Через 3-4 месяца, ставших неугодными, уже больших собак возвращают назад. Жизнь своих питомцев вне приюта мы обязательно отслеживаем».
Активисты «КАУСТИКа» с целью оказания содействия в устройстве бездомных животных сделали видеоролик, который разместили на официальных страницах своего предприятия в социальных сетях. Лидер группы волонтерского движения АО «КАУСТИК» Олеся Григорьева убеждена в том, что этим поступком волонтеры предприятия вносят толику своего участия в решение масштабной проблемы бродячих собак. В планах волонтеров АО «КАУСТИК» и в дальнейшем продолжать оказывать содействие приюту «Хвостатый дом».
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
20.06.2018 18:40
10258 29
17.07.2018 16:06
8957 1
РУСАЛ направит 1,5 млн рублей на озеленение городов19.07.2018 14:06
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцы19.07.2018 12:39
Власти Волгоградской области поддержат Урюпинск материально19.07.2018 11:24
Законопроект о пенсионной реформе начали рассматривать в Государственной думе19.07.2018 10:42
Улицу в Волгограде заливают фекалии18.07.2018 17:06
По решению суда в Волгограде выплатят 800 тысяч рублей компенсации семье погибшего речника18.07.2018 16:34
Доска позора: Жильцы дома в Волгограде второй год не могут заставить УК починить крышу18.07.2018 14:39
В Волгограде две трамвайные остановки «приказали долго жить»18.07.2018 13:27
Власти ограничили застройку территории бывшего ликероводочного завода в центре Волгограда18.07.2018 12:56
В Волгоградском госцирке – новый 37-летний директор из Омска18.07.2018 11:55
Факты невыезда "скорых" и отсутствие бесплатных рецептов выявили прокуроры в Волгоградской области18.07.2018 11:16
В Волгограде сняли режим чрезвычайной ситуации18.07.2018 10:14
В Волгограде жилой комплекс "Ново-Комарово" разгребают от грязи вторые сутки17.07.2018 21:01
В Волгограде готовятся запустить полноценное движение скоростного трамвая17.07.2018 20:31
В Волгоградской области матери ребенка-инвалида через суд дали бесплатную квартиру17.07.2018 19:09
Реклама