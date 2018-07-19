Общество

Законопроект о пенсионной реформе начали рассматривать в Государственной думе

Общество 19.07.2018 10:42
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19.07.2018 10:42



Пленарное заседание, главной темой которого стало рассмотрение в первом чтении законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему, началось в Государственной думе России, сообщает ИА «Высота 102». За тем, как депутаты обсуждают резонансный законопроект, вызвавший вопросы и тревогу за собственное будущее у многих граждан России, можно следить в прямой трансляции. В эти минуты перед депутатами с докладом выступает Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Он делает акцент на прогнозируемом увеличении пенсионных выплат.
Ранее сообщалось, что повышение пенсионного возраста уже одобрили большинство законодательных органов субъектов страны, в том числе депутаты Волгоградской областной думы - они проголосовали «за» большинством голосов. Законопроект правительства, согласно которому в России предполагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), одобрен и профильным комитетом Госдумы. Вместе с тем по регионам России уже прокатилась волна протестных митингов. В Волгограде обком КПРФ получил разрешение на проведение митинга 28 июля, облсовпроф - 26 июля. 
Фото duma.gov.ru

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