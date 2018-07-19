В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцы

Судя по всему, руководители управляющей компании в Волгограде ООО УК «Ворошиловского района», как и инспекции государственного жилищного надзора по региону, решили поиграть с жильцами многоквартирного дома №12 по улице Пугачевской в пинг-понг. Во всяком случае, на все свои обращения по поводу протекающей крыши, в УК «Ворошиловского района» обещают и обещают устранить неполадки. А чиновники госжилнадзора обращения жильцов перенаправляют в городскую инспекцию. Так и ходят по кругу.

Последнюю жалобу волгоградцы отправили в апреле нынешнего года. «Ввиду наличия нескольких дефектов в архитектурной конструкции на крыше нашего дома происходит регулярное накопление талой и дождевой воды. Она разрушает фасад дома и проникает в квартиры и подъезд. В жилых помещениях происходит растрескивание потолка, обширные участки плесени. Просим дать оценку ущерба жилого помещения, отремонтировать крышу во избежание дальнейших протечек и нанесения вреда здоровью из-за вероятного падения разрушенных элементов кровли», - напомнили они обслуживающей организации.

Получили ответ, цитируем: «На ваше обращение ООО «УК Ворошиловского района» сообщает, что работы по устранению причины нарушения водостока МКД № 12 по ул. Пугачевская планируются к выполнению в срок до 15.05.2018 года. После проведения указанных работ будет рассмотрен вопрос возмещения причиненного ущерба».

Однако, по словам собственника одной из квартир Максима Моторина, до сих пор ничего не сделано. Причем пишут люди в свою УК и инспекцию Госжилнадзора уже не первый год. «Обслуживающую организацию, которой мы платим немалые деньги, просим отремонтировать крышу, а чиновников инспекции - повлиять на недобросовестную компанию и заставить ее работать, - говорит Моторин. - Реакции с обеих сторон – ноль».

По словам жильцов дома, согласно постановлению Госстроя России, УК обязана ликвидировать течь крыши в течение суток. Кроме того, есть еще масса документов, - это Жилищный кодекс России, федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Верховного суда и ряд других, которые четко указывают, что текущий и капитальный ремонт крыши многоквартирного дома осуществляет именно управляющая компания и несет ответственность за работу. Но, судя по всему, все эти законодательные документы не являются для ответственных лиц руководством к работе.

«Так нужна ли вообще на доме такая УК, от которой невозможно добиться исполнения своих прямых обязанностей, – задаются вопросом жители дома. – И кто заставит работать чиновников, которые вот таким образом надзирают за управляющими компаниями, а люди за свои кровные продолжают страдать и мучиться?».





Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



