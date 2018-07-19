Общество

В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцы

Общество 19.07.2018 12:39
1418 5
19.07.2018 12:39

Судя по всему, руководители управляющей компании в Волгограде ООО УК «Ворошиловского района», как и инспекции государственного жилищного надзора по региону, решили поиграть с жильцами многоквартирного дома №12 по улице Пугачевской в пинг-понг. Во всяком случае, на все свои обращения по поводу протекающей крыши, в УК «Ворошиловского района» обещают и обещают устранить неполадки. А чиновники госжилнадзора обращения жильцов перенаправляют в городскую инспекцию. Так и ходят по кругу.
Последнюю жалобу волгоградцы отправили в апреле нынешнего года. «Ввиду наличия нескольких дефектов в архитектурной конструкции на крыше нашего дома происходит регулярное накопление талой и дождевой воды. Она разрушает фасад дома и проникает в квартиры и подъезд. В жилых помещениях происходит растрескивание потолка, обширные участки плесени. Просим дать оценку ущерба жилого помещения, отремонтировать крышу во избежание дальнейших протечек и нанесения вреда здоровью из-за вероятного падения разрушенных элементов кровли», - напомнили они обслуживающей организации. 
Получили ответ, цитируем: «На ваше обращение ООО «УК Ворошиловского района» сообщает, что работы по устранению причины нарушения водостока МКД № 12 по ул. Пугачевская планируются к выполнению в срок до 15.05.2018 года. После проведения указанных работ будет рассмотрен вопрос возмещения причиненного ущерба».
Однако, по словам собственника одной из квартир Максима Моторина, до сих пор ничего не сделано. Причем пишут люди в свою УК и  инспекцию Госжилнадзора уже не первый год. «Обслуживающую организацию, которой мы платим немалые деньги, просим отремонтировать крышу, а чиновников инспекции - повлиять на недобросовестную компанию и заставить ее работать, - говорит Моторин. - Реакции с обеих сторон – ноль». 
По словам жильцов дома, согласно постановлению Госстроя России, УК обязана ликвидировать течь крыши в течение суток. Кроме того, есть еще масса документов, - это Жилищный кодекс России, федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Верховного суда и ряд других, которые четко указывают, что текущий и капитальный ремонт крыши многоквартирного дома осуществляет именно управляющая компания и несет ответственность за работу. Но, судя по всему, все эти законодательные документы не являются для ответственных лиц руководством к работе.
«Так нужна ли вообще на доме такая УК, от которой невозможно добиться исполнения своих прямых обязанностей, – задаются вопросом жители дома. – И кто заставит работать чиновников, которые вот таким образом надзирают за управляющими компаниями, а люди за свои кровные продолжают страдать и мучиться?». 
 

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда
20.06.2018 18:40
10258 29
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК
17.07.2018 16:06
8957 1
Общество
19.07.2018 14:06
Общество 19.07.2018 14:06
24 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 11:24
Общество 19.07.2018 11:24
700 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 10:59
Общество 19.07.2018 10:59
463 15 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 10:42
Общество 19.07.2018 10:42
817 8 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 17:06
Общество 18.07.2018 17:06
4438 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 16:34
Общество 18.07.2018 16:34
3633 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 14:39
Общество 18.07.2018 14:39
4250 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 13:27
Общество 18.07.2018 13:27
3490 12 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 12:56
Общество 18.07.2018 12:56
4903 24 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:55
Общество 18.07.2018 11:55
3119 11 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:16
Общество 18.07.2018 11:16
4117 13 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 10:14
Общество 18.07.2018 10:14
2544 5 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 21:01
Общество 17.07.2018 21:01
7369 1 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 20:31
Общество 17.07.2018 20:31
2468 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 19:09
Общество 17.07.2018 19:09
1010 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:06
РУСАЛ направит 1,5 млн рублей на озеленение городовСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в КамышинеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера городаСмотреть фотографии
13:22
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцыСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде за сокрытие судимости единоросса Ольгу Потапову исключили из кандидатов в депутаты Смотреть фотографии
12:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетовСмотреть фотографии
11:24
Власти Волгоградской области поддержат Урюпинск материальноСмотреть фотографии
10:59
Волонтёры «КАУСТИКа» обратились с посланием к жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
10:44
Кандидата в депутаты Волгоградской гордумы от «ЕР» уличили в сокрытии судимости Смотреть фотографии
10:42
Законопроект о пенсионной реформе начали рассматривать в Государственной думеСмотреть фотографии
10:03
Досуг, спорт и физкультура интересуют волгоградцев меньше всегоСмотреть фотографии
04:49
В Волгоградской области крупную компанию наказали за порчу земли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:40
Троллейбус и автобус столкнулись на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра Cмотреть видео
18:13
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом ищут утонувшего у "танцующего моста" школьникаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
17:06
Улицу в Волгограде заливают фекалииСмотреть фотографии
16:34
По решению суда в Волгограде выплатят 800 тысяч рублей компенсации семье погибшего речникаСмотреть фотографии
15:31
Капитальный ремонт многоэтажек преобразил целые районы ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Житель Москвы решил переплыть Волгу, но не рассчитал силыСмотреть фотографии
14:45
Пламенеющее сердце: В Волгограде сняли фильм о защитнике РодиныСмотреть фотографии
14:39
Доска позора: Жильцы дома в Волгограде второй год не могут заставить УК починить крышуСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области пилота и авиакомпанию наказали за повреждение ЛЭП во время полета Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде две трамвайные остановки «приказали долго жить»Смотреть фотографии
12:56
Власти ограничили застройку территории бывшего ликероводочного завода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» показали возможности своего предприятия студентам МГУСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака оставили в СИЗОСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградском госцирке – новый 37-летний директор из ОмскаСмотреть фотографии
Реклама
 