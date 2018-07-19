Общество

Власти Волгоградской области поддержат Урюпинск материально

Общество 19.07.2018 11:24
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19.07.2018 11:24


Дотации в сумме 39 миллионов рублей предназначены Урюпинскому муниципальному району и городскому округу г. Урюпинск. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области. Деньги выделяются из областного бюджета "на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 400-летия со дня образования города Урюпинска Волгоградской области".
Юбилей Урюпинск отпразднует 15-16 сентября этого года. В эти дни продут основные праздничные мероприятия. Главным событием станет торжественное открытие нового Центра культурного развития, который был построен в Урюпинске к 400-летию города. Этот современный культурно-досуговый центр с конференц-залом на 200 мест, экспозиционным залом, библиотекой и кафе сможет принять 480 посетителей. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области на 2015–2020 годы". В рамках подготовки к юбилею в Урюпинске также провели благоустройство, отремонтировали дороги. Всего, по данным обладминистрации, с 2014 года на развитие Урюпинска и Урюпинского района было направлено около 2 миллиардов рублей.
В дни празднования 400-летия в Урюпинске запланированы десятки праздничных мероприятий. В их числе XX городской конкурс мастеров художественного вязания изделий из пуха "Хопёрская мастерица", праздничный концерт с участием артистов российской эстрады и творческих коллективов Волгоградской области "С праздником, Урюпинск!", праздничный фейерверк. 

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