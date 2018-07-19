Троллейбус и автобус столкнулись на севере Волгограда

Происшествия 18.07.2018 21:40
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18.07.2018 21:40
Авария с участием троллейбуса и рейсового автобуса произошла сегодня в Тракторозаводском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, ДТП случилось около семи часов вечера у остановки Шурухина. Автомобиль подрезал троллейбус № 12, тот затормозил и в него врезался автобус маршрута № 95. К счастью, при аварии никто не пострадал. По имеющимся сведениям, техника также не получила каких-либо серьезных повреждений. Информация о случившемся уточняется.
Фото: ВК пользователь Лаура
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