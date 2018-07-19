В Волгоградской области крупную компанию наказали за порчу земли нефтепродуктами





К административной ответственности за порчу земель сельскохозяйственного назначения в Камышинском районе привлечено АО "РИТЭК", сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По материалам надзорного ведомства, в апреле этого года на территории Таловского сельского поселения Камышинского района на земельном участке сельскохозяйственного назначения произошла авария на нефтепроводе ЦДНГ №1 "Арчединский", принадлежащего АО "РИТЭК". В ходе осмотра было зафиксировано загрязнение земельного участка нефтепродуктами на площади 356,88 кв.м., с целью установления факта загрязнения земли сотрудниками Россельхознадзора проведен отбор проб почвы. В соответствии с полученным заключением, в проанализированных пробах был выявлен очень высокий уровень загрязнения нефтью. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей. Административные производства были возбуждены по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) в отношении юридического и должностного лица АО "РИТЭК". Сумма штрафов составила 70 тыс. рублей. Также в адрес компании было внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



