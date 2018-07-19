Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра

Аналитика 18.07.2018 20:00
6717 11
18.07.2018 20:00



Смотрите сегодня в программе: власти Волгограда не разрешили коммунистам провести митинг против пенсионной реформы на «коронном» месте. «Победы» много не бывает: в Волгограде, вслед за другими городскими парками, «победные» имена хотят дать еще одному парку у Мамаева кургана и футбольному стадиону. Волжский прочувствовал всю прелесть программы капремонта: в городе комплексно обновлены целые кварталы домов. Полный конец фан-феста: Центральная набережная Волгограда возвращается к повседневной жизни с элементами ремонта.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Волгоградский техуниверситет продлил госаккредитацию до 2024 года
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ
16.07.2018 20:00
24617 6
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде с молотка распродают имущество торговой сети «МАН»
10.07.2018 20:02
20465 5
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области химобработка полей снова ударила по пчелам
20.06.2018 20:05
20420 5
Аналитика
17.07.2018 20:01
Аналитика 17.07.2018 20:01
17410 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.07.2018 20:00
Аналитика 16.07.2018 20:00
26151 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.07.2018 20:00
Аналитика 13.07.2018 20:00
26695 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.07.2018 20:09
Аналитика 12.07.2018 20:09
21163 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.07.2018 09:58
Аналитика 12.07.2018 09:58
2074 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.07.2018 20:01
Аналитика 11.07.2018 20:01
22732 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.07.2018 20:02
Аналитика 10.07.2018 20:02
25017 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.07.2018 11:09
Аналитика 10.07.2018 11:09
5034 35 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.07.2018 20:05
Аналитика 09.07.2018 20:05
25972 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.07.2018 20:06
Аналитика 06.07.2018 20:06
37423 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.07.2018 20:00
Аналитика 05.07.2018 20:00
24302 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.07.2018 20:02
Аналитика 04.07.2018 20:02
28935 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.07.2018 20:00
Аналитика 03.07.2018 20:00
26310 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2018 20:06
Аналитика 02.07.2018 20:06
19816 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2018 15:04
Аналитика 01.07.2018 15:04
7798 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:40
Троллейбус и автобус столкнулись на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра Cмотреть видео
18:13
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом ищут утонувшего у "танцующего моста" школьникаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
17:06
Улицу в Волгограде заливают фекалииСмотреть фотографии
16:34
По решению суда в Волгограде выплатят 800 тысяч рублей компенсации семье погибшего речникаСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области руководство колонии заставили расстаться с кучей мусораСмотреть фотографии
15:31
Капитальный ремонт многоэтажек преобразил целые районы ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Житель Москвы решил переплыть Волгу, но не рассчитал силыСмотреть фотографии
14:45
Пламенеющее сердце: В Волгограде сняли фильм о защитнике РодиныСмотреть фотографии
14:39
Доска позора: Жильцы дома в Волгограде второй год не могут заставить УК починить крышуСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области пилота и авиакомпанию наказали за повреждение ЛЭП во время полета Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде две трамвайные остановки «приказали долго жить»Смотреть фотографии
12:56
Власти ограничили застройку территории бывшего ликероводочного завода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» показали возможности своего предприятия студентам МГУСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака оставили в СИЗОСмотреть фотографии
12:13
Будущие звезды футбола разыграют кубок Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградском госцирке – новый 37-летний директор из ОмскаСмотреть фотографии
11:16
Факты невыезда "скорых" и отсутствие бесплатных рецептов выявили прокуроры в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде сняли режим чрезвычайной ситуацииСмотреть фотографии
09:08
Власти Волгограда дали добро на митинг против пенсионной реформы Смотреть фотографии
08:37
"Волгоград-Арене" вернут название "Победа"Смотреть фотографии
05:24
За места в Волжскую гордуму будут биться восемь партийСмотреть фотографии
21:26
Волгоградский "Ротор" завершил ничьей первый матч сезона с "Чертаново" - 1:1Смотреть фотографии
21:01
В Волгограде жилой комплекс "Ново-Комарово" разгребают от грязи вторые сутки Смотреть фотографииCмотреть видео
20:56
На севере Волгограда легковушка влетела в дерево: один погиб, двое пострадалиСмотреть фотографии
20:31
В Волгограде готовятся запустить полноценное движение скоростного трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК просят пинка за протекшие во время ливня крышиCмотреть видео
18:56
В Волгограде рокадную дорогу для автомобилистов откроют до утреннего часа пикСмотреть фотографии
Реклама
 