





Смотрите сегодня в программе: власти Волгограда не разрешили коммунистам провести митинг против пенсионной реформы на «коронном» месте. «Победы» много не бывает: в Волгограде, вслед за другими городскими парками, «победные» имена хотят дать еще одному парку у Мамаева кургана и футбольному стадиону. Волжский прочувствовал всю прелесть программы капремонта: в городе комплексно обновлены целые кварталы домов. Полный конец фан-феста: Центральная набережная Волгограда возвращается к повседневной жизни с элементами ремонта.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.