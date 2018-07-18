По решению суда в Волгограде выплатят 800 тысяч рублей компенсации семье погибшего речника





Выплатить по 400 тысяч рублей компенсации морального вреда вдове и сыну погибшего судового моториста придется “Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила такое решение Ворошиловского районного суда.

Несчастный случай произошел в октябре прошлого года в акватории ремонтно-отстойного пункта в Краснослободске. При работах на одном из объектов погиб работник учреждения. Комиссия по расследованию инцидента пришла к выводу, что сам погибший не совершал какой-либо серьезной оплошности. Этой весной районный суд обязал работодателя погибшего моториста выплатить его близким компенсацию. Представитель “Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей” пытался обжаловать это решение, но безуспешно.