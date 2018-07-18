Расследования

В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьму

Расследования 18.07.2018 17:32
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18.07.2018 17:32


Серийного разбойника, который в Волгограде нападал на хорошо одетых женщин с золотыми украшениями на шее, приговорили к 11 годам колонии строгого режима, а его сообщника - к 2 годам колонии общего режима. Такой вердикт, как сообщает ИА "Высота 102", озвучила апелляционная инстанция областного суда, которая рассматривала жалобы осужденных, их защитников и прокурора. Представитель надзорного ведомства настаивал на том, что наказание мягкое, требовал увеличить срок лишения свободы одному до 15 лет, а второму до 3 лет. Защитники пытались добиться переквалификации статей с "разбоя" на "грабеж". Суд рассмотрел все доводы, постановив оставить приговор Дзержинского районного суда, вынесенный в феврале этого года, без изменения.
По материалам дела, все преступления произошли в период с июля по сентябрь 2016 года. Осужденный по фамилии Наджафов признан виновным в совершении 7 эпизодов разбойных нападений на женщин, а его сообщник Рагимов - в 5 эпизодах. Преступления Наджафов совершал в подъездах многоквартирных домов. Он подкарауливал жертв, а затем нападал на них сзади и, как указано в материалах, применял физическое насилие, чтобы подавить волю к сопротивлению. Когда потерпевшая теряла сознание, он срывал золотые украшения, забирал деньги и ценности. Так, с первой потерпевшей он снял золотое украшение с кулоном стоимостью более 140 тысяч рублей, а также забрал кошелек, в котором находилось 220 тысяч рублей. Еще одной женщине он причинил ущерб почти на 160 тысяч рублей. Он сорвал цепочку, забрал дорогой телефон, все деньги и ключи от автомобиля. Третьей потерпевшей он причинил ущерб на 80 тысяч рублей. В совершении нескольких эпизодов Наджафову помогал Рагимов. Они вместе выслеживали хорошо одетых женщин, следовали за ними на машине и, дожидаясь подходящего момента, нападали. Преступления также совершались в подъездах.

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