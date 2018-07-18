Экология 18.07.2018 15:36
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18.07.2018 15:36
Суд по требованию прокуратуры обязал ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области ликвидировать несанкционированную свалку на территории колонии. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Основанием для предъявления иска послужили материалы проверки, проведенной специализированной прокуратурой совместно со специалистами территориального управления Росприроднадзора. Установлено, что на территории исправительной колонии общего режима на площади свыше 40 кв.м была размещена несанкционированная свалка строительных отходов и бытового мусора.
В целях защиты прав осужденных и персонала учреждения на благоприятную окружающую среду Волгоградской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях было предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области ликвидировать свалку. В настоящее время судебное решение фактически исполнено.
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