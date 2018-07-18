Капитальный ремонт многоэтажек преобразил целые районы Волжского

Экономика 18.07.2018 15:31
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18.07.2018 15:31
В Волжском полным ходом идут работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Как пояснил ИА «Высота 102» генеральный директор УНО «Фонд капремонта» Алексей Конотопкин, в число многоэтажек, переживающих второе рождение, входит и несколько домов по улице Набережной, которые были возведены в середине 60-х годов прошлого века. К моменту, когда они попали в региональную программу капремонта, многие из них выглядели плачевно.
На домах № 65 и 73 по ул. Набережной работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений и внутридомовых инженерных систем уже завершены. Работа на очередном объекте кипит, дом №75 преображается на глазах.
Заместитель директора организации-подрядчика «СК Артель» Алексей Целищев пояснил, что начавшиеся в апреле 2018 года работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений и внутридомовых инженерных систем в домах № 63 и 75 завершатся в августе в соответствии с графиком.
Жители соседних домов с радостью и надеждой наблюдают за позитивными изменениями в их квартале. По ожиданиям Фёдора Николаевича Шаповалова, проживающего в доме 67 по улице Набережная, через год и их дом станет как новый.
Как пояснили в УНО «Фонд капремонта», с 2015 по 2017 год в Волжском отремонтирован 131 дом. На большинстве объектов капитальный ремонт производился сразу комплексно, то есть ремонтировались крыши, фасады, подвальные помещения, внутридомовые инженерные системы. На выполнение данных работ было направлено 450 млн рублей.
В 2018 году в Волжском запланировано отремонтировать 56 многоквартирных домов. Регоператор отмечает, что все виды работ по капитальному ремонту он в обязательном порядке согласовывает с собственниками, а жители Волжского являются одними из самых активных в этом вопросе. Кроме того, строгий контроль осуществляется и представителями специализированных организаций.
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