Житель Москвы решил переплыть Волгу, но не рассчитал силы

Астрахань 18.07.2018 15:12
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18.07.2018 15:12
Тонущего в Волге жителя Москвы спасли астраханские росгвардейцы. По данным ведомства, обессиленному пловцу пришли на помощь лейтенант и старший прапорщик, которые патрулировали акваторию реки в районе Волгограда.
«Заметив на воде попавшего в беду человека, едва держащегося на поверхности водной глади, правоохранители, немедля ни секунды, бросились к нему и подняли мужчину на борт патрульного катера», – рассказали в Росгвардии.
33-летний спасенный пояснил, что ради спортивного интереса решил переплыть реку, но не рассчитал силы и не учёл скорость течения. Стоит отметить, что расстояние между берегами в месте, где спасли мужчину, превышало 900 метров. Выяснилось, что он залез в воду, несмотря на запрещающие знаки. Пловца передали полиции. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».
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