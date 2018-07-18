Расследования 18.07.2018 14:22
2017 4
18.07.2018 14:22
Штрафы в размере более 300 тысяч рублей наложены на пилота легкомоторного самолета и авиакомпанию за повреждение высоковольтной линии, в результате чего 14 поселков в Волгоградской области остались без света. Как сообщили ИА "Высота 102" в Южной транспортной прокуратуре, в отношении пилота и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 2 ст. 9.7 КоАП РФ (повреждение электрических сетей), которые рассмотрены органами Ространснадзора. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей. Инцидент произошел в начале июня текущего года в Иловлинском районе области. Установлено, что воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Агролет" осуществляло полет без разрешения соответствующих органов. Тогда сообщалось, что во время полета на небольшой высоте самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, зацепил винтом провода, вследствие чего произошел обрыв воздушной линии 110 кВ. К счастью, обошлось без жертв. Однако в результате аварии нарушилось электроснабжение 14 населенных пунктов в Городищенском и Иловлинском районах.
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